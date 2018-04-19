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Цикл фильмов о сохранении семейных традиций снимут в регионах СЗФО
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Цикл фильмов о сохранении семейных традиций снимут в регионах СЗФО 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /Корреспондент ТАСС Наталия Михальченко/. Цикл документальных фильмов «Путешествие в провинцию», авторы которого рассказывают о сохранении семейных традиций, снимут в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщила корреспонденту ТАСС руководитель аппарата Общественной палаты Ленинградской области, которая участвует в подборе материала и героев для фильмов, Марина Григорьева.
"Цикл фильмов «Путешествие в провинцию» акцентирует внимание на истинно семейных ценностях, присущих русской культуре, очень важно популяризировать их в СМИ. После выпуска фильмов мы представим проект на заседании Общественной палаты", — сказала она.
Как сообщила ТАСС инициатор проекта, руководитель Ленинградского областного отделения Российского фольклорного союза (РФС) Елена Киселева, ставшая соведущим цикла вместе с мужем, всего начиная с апреля планируется снять 20 фильмов. «Первый фильм уже готов: мы побывали в Вологодской области, где увидели, как хранят в семьях традиции русских боевых искусств, плетения вологодского кружева, создания музыкальных инструментов», — рассказала она. Далее творческая группа планирует посетить Псковскую область.
Председатель РФС Сергей Старостин признался, что собирается принять участие в проекте. «Впервые за 20 лет взоры кинематографа обратились к провинции, к деревне. Это очень позитивно, собираюсь и сам в этом проекте участвовать», — сказал он ТАСС.
Режиссер проекта Алексей Волынский отметил, что в центре внимания творческой группы «нематериальное культурное наследие — песни, танцы, обряды». Музыкальное оформление каждой серии основано на аудио, записанных в фольклорных экспедициях в местах проведения съемок. Идея цикла родилась как продолжение телеэкспедиции «Петербургская губерния», осуществленной в 2017 году Ленинградским областным отделением РФС на грант губернатора Ленинградской области, в фильме рассказывается о народных промыслах и праздниках региона. «Мы нашли столько удивительных историй и колоритных героев, что поняли — одного фильма мало и решили сделать цикл», — пояснила Киселева.
По мере готовности серии покажут на телеканалах региона, уже достигнута договоренность с телеканалом «Санкт-Петербург» о показе фильмов и размещении их на его сайте. Также фильмы цикла будут использованы в проведении мастер-классов по традиционной культуре и показаны в этнографических лагерях «Покровские смотрины», которые региональное отделение РФС устраивает для молодежи четыре года подряд.
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