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Дэвид Кроненберг удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля
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Дэвид Кроненберг удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля 

ТАСС 2 часа назад
РИМ, 19 апреля. /ТАСС/. Канадский режиссер и сценарист Дэвид Кроненберг, крупнейший представитель независимого американского кино, получит статуэтку почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф на Венецианском кинофестивале. Об этом объявила в четверг дирекция старейшего в мире смотра, который в этом году пройдет с 29 августа по 8 сентября.
Кроненберг, уроженец Торонто, дебютировал в 1969 году с черно-белой картиной «Стерео» (Stereo). Он автор таких лент, считающихся образцами психологического фильма ужаса, как «Муха» (The Fly, 1986), экранизации книги Стивена Кинга «Мертвая зона» (The Dead zone, 1983). В последние годы режиссер переключился на психологическую составляющую в преломлении пороков современного общества. Об этом его фантастический «Космополис» (Cosmopolis, 2003), картина «Звездная карта» (Maps of the Stars, 2014), за роль в котором Джулианна Мур удостоилась награды Каннского фестиваля как лучшая актриса.
Лауреаты почетного приза обычно привозят в Венецию новую работу, которая представляется вне конкурса. Кроненберг — постоянный участник ведущих кинофестивалей, обладатель различных международных наград и признаний.
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