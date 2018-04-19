Дэвид Кроненберг удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля

РИМ, 19 апреля. / ТАСС /. Канадский режиссер и сценарист Дэвид Кроненберг , крупнейший представитель независимого американского кино, получит статуэтку почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф на Венецианском кинофестивале. Об этом объявила в четверг дирекция старейшего в мире смотра, который в этом году пройдет с 29 августа по 8 сентября.

Кроненберг, уроженец Торонто, дебютировал в 1969 году с черно-белой картиной «Стерео» (Stereo). Он автор таких лент, считающихся образцами психологического фильма ужаса, как «Муха» (The Fly, 1986), экранизации книги Стивена Кинга «Мертвая зона» (The Dead zone, 1983). В последние годы режиссер переключился на психологическую составляющую в преломлении пороков современного общества. Об этом его фантастический «Космополис» (Cosmopolis, 2003), картина «Звездная карта» (Maps of the Stars, 2014), за роль в котором Джулианна Мур удостоилась награды Каннского фестиваля как лучшая актриса.

Лауреаты почетного приза обычно привозят в Венецию новую работу, которая представляется вне конкурса. Кроненберг — постоянный участник ведущих кинофестивалей, обладатель различных международных наград и признаний.