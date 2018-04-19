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15-летняя звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард получит 65 тысяч долларов за роль в фильме с Николь Кидман
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15-летняя звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард получит 65 тысяч долларов за роль в фильме с Николь Кидман 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Звездным детям хранить что-то в тайне от СМИ сложнее, чем звездам взрослым — потому что контракты юных актеров оформляются через судебную систему и, соответственно, узнать о них может, при желании, чуть ли не каждый. Вот так и выяснилось, что за роль в новом фильме Финн Вулфхард, знакомый зрителям по сериалу «Очень странные дела», получит 65 тысяч долларов.
На первый взгляд может показаться, что для 15-летнего подростка 65 000 долларов — это весьма внушительная сумма, но у самого-то Финна уже есть, с чем сравнивать. Не так давно звезды «Очень странных дел» коллективно добились повышения гонораров, и за каждую серию 3 сезона сериала Финн будет получать порядка 250 000 долларов, то есть в 4 раза больше, чем за роль в фильме.
Новый проект Вулфхарда — фильм «Щегол», где Финн играет, конечно, совсем не главную роль. Зато подростку доведется поработать с именитыми актерами: в картине заняты Николь Кидман, Сара Полсон, Энсел Элгорт, Джеффри Райт и Люк Уилсон. Премьера намечена на 10 октября 2019 года. попкорнnews
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