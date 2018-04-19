Звезда «Гоголя» Александр Петров снимет дебютный фильм

"Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом", — пояснил Мишин.

Сам Петров рассказал, что давно мечтал о режиссуре и хочет снять «зрительское, хулиганское, небанальное кино». Главную женскую роль должна сыграть партнерша Петрова по фильму «Притяжение» Ирина Старшенбаум

У Фонда кино создатели фильма просят 60 млн руб.

Ранее стало известно, что продюсеры «Притяжения» и режиссер клипов «Ленинграда» снимут хорроры про внутренних монстров.