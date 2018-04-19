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Звезда «Гоголя» Александр Петров снимет дебютный фильм
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Звезда «Гоголя» Александр Петров снимет дебютный фильм 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер Александр Петров ("Притяжение", «Гоголь. Вий») снимет романтический триллер «Точка отрыва» и сыграет в нем одну из ролей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на продюсера картины Игоря Мишина, рассказавшего о проекте на очной защите проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства.
"Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом", — пояснил Мишин.
Сам Петров рассказал, что давно мечтал о режиссуре и хочет снять «зрительское, хулиганское, небанальное кино». Главную женскую роль должна сыграть партнерша Петрова по фильму «Притяжение» Ирина Старшенбаум.
У Фонда кино создатели фильма просят 60 млн руб.
Ранее стало известно, что продюсеры «Притяжения» и режиссер клипов «Ленинграда» снимут хорроры про внутренних монстров.
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