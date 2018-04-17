Каннский фестиваль в прямом эфире

Это фестиваль занимает особое место в душе любого киномана: Канны — это весомо, престижно, знаково. Это то, что остается на долгие годы, вспоминается. Быть его участником — и то почетно, не говоря уже о победителе…

Вот почему к Каннам не утихает интерес никогда, фотографии с «красной дорожки» рассматриваются чуть ли не под микроскопом, фильмы — обсуждаются… И вот телеканал «Кино ТВ» получил эксклюзивные права на прямую трансляцию закрытия Каннского фестиваля на территории России. Точнее, закрытие — это важная, но малая часть того, что нам предстоит увидеть!

С 8 по 19 мая команда «Кино ТВ» будет вести репортажи с места событий и сообщать главные новости с 71-го Каннского международного кинофестиваля. Марафон завершится прямым эфиром из Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут как сама церемония, так и включения с красной ковровой дорожки, по которой пройдут все победители фестиваля.