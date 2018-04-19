Егор Кончаловский выступил на ток-шоу в Пятигорске

Егор Кончаловский стал главным действующим лицом на ток-шоу «Путь к успеху» в Пятигорске, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города.

Знаменитый режиссёр и продюсер приехал в пятигорскую школу №1, чтобы поделиться секретами успеха без нравоучений и «воды». Он рассказал, что мог бы стать адвокатом, уборщиком или дизайнером, но выбрал кино и делает лучшее, на что способен. Об успехе интереснее всего говорить с самим собой, заметил Егор, ведь у каждого свои критерии успеха: деньги, власть, известность, семья или верные друзья.

После самопрезентации приглашённый герой ответил на вопросы учащихся. Дети интересовались жизнью на съёмочной площадке, устройстве режиссёрской карьеры, съёмке рекламы и полнометражного кино. Ребята задавали вопросы о том, как правильно критиковать и реагировать на критику. Режиссёр ответил, что людей нужно хвалить и воодушевлять, а негативное мнение лучше держать при себе.

Егор Кончаловский рассказал о своём новом проекте — фильме о Зое Космодемьянской , в кастинге на главную роль в котором примет участие около 500 девушек. Он поделился мнением, что российское кино выходит на новый уровень и отходит от блокбастеров. Появился запрос на русское душевное кино и сохранение культурного кода.