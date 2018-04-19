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У «Тимы и Томы» будет полнометражный мультфильм
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У «Тимы и Томы» будет полнометражный мультфильм 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
У популярного детского мультсериала «Тима и Тома» будет полнометражное продолжение. Об этом в Фонде кино рассказал один из создателей мультика Илья Попов. Сериал для дошкольников чуть-чуть подрастет, но останется таким же милым и добрым.
Фильм будет называться «Супер-Тома» и расскажет об уже повзрослевшей героине сериала Томе. Она будет путешествовать по фантастическим мирам и сказкам, где что-то сломает и потом будет исправлять. Будет ли в полнометражной картине ее неразлучный друг Тима, пока не сообщается.
Мультсериал «Тима и Тома» — это короткие пятиминутные серии о слоненке Томе и бегемотике Тиме. Тима и Тома, как и любые дети, много играют, выдумывают и сталкиваются с детскими проблемами, страхами и сомнениями. Вместе с ними малыши учатся пользоваться бытовыми предметами, решать спорные ситуации и ценить дружбу.
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