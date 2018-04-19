Зарубежные специалисты помогут российским мультфильмам

Компания «Лицензионные бренды» представила в Фонде Кино три своих новых анимационных проекта. А исполнить их студии помогут зарубежные специалисты, работавшие над такими мультфильмами как «Мадагаскар» и «История игрушек».

Первый из них — «Большое путешествие». Это история о русском медведе и зайце, к которым по ошибке попал детеныш панды. И чтобы вернуть его на родину, в Китай, друзья отправляются в сложное путешествие. Продюсеры мультфильма ориентируются на молодежь, поэтому обещают щедро снабдить мультик юмором и добавить туда зарубежные музыкальные хиты. Выйти «Большое приключение» должно в 2019-ом году.

Второй проект — «Волшебная арка». Создатели называют его первым российским подводным мультфильмом (хотя мы бы поспорили). Он расскажет о дельфине, который ищет подводный город и противостоит злобным муренам. Проект должен выйти в прокат в 2021-ом году.

Кстати, кое-что стало известно и о новом «Пиноккио». Называться он будет «Пиноккио. Правдивая история». Это будет музыкальная молодежная комедия о кукле, которая стала артистом бродячего цирка. Но влюбившись в другую куклу, Пиноккио теряет покой и отправляется к колдунье за тем, чтобы превратиться в человека. Авторами фильма стали братья Свешниковы (три первых «богатырских» фильма).

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