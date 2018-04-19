Ещё
Зарубежные специалисты помогут российским мультфильмам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зарубежные специалисты помогут российским мультфильмам 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Компания «Лицензионные бренды» представила в Фонде Кино три своих новых анимационных проекта. А исполнить их студии помогут зарубежные специалисты, работавшие над такими мультфильмами как «Мадагаскар» и «История игрушек».
Первый из них — «Большое путешествие». Это история о русском медведе и зайце, к которым по ошибке попал детеныш панды. И чтобы вернуть его на родину, в Китай, друзья отправляются в сложное путешествие. Продюсеры мультфильма ориентируются на молодежь, поэтому обещают щедро снабдить мультик юмором и добавить туда зарубежные музыкальные хиты. Выйти «Большое приключение» должно в 2019-ом году.
Второй проект — «Волшебная арка». Создатели называют его первым российским подводным мультфильмом (хотя мы бы поспорили). Он расскажет о дельфине, который ищет подводный город и противостоит злобным муренам. Проект должен выйти в прокат в 2021-ом году.
Кстати, кое-что стало известно и о новом «Пиноккио». Называться он будет «Пиноккио. Правдивая история». Это будет музыкальная молодежная комедия о кукле, которая стала артистом бродячего цирка. Но влюбившись в другую куклу, Пиноккио теряет покой и отправляется к колдунье за тем, чтобы превратиться в человека. Авторами фильма стали братья Свешниковы (три первых «богатырских» фильма).
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: У «Тимы и Томы» будет полнометражный мультфильм
Tlum.ru: последние новости
10 ляпов в новом мультфильме "Простоквашино" У «Тимы и Томы» будет полнометражный мультфильм Стало известно название третьей части «Как приручить дракона»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
«Игра престолов» снова отличилась7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение