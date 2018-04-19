«Раньше, чтобы сходить в кино, мне приходилось ехать в другую страну»

Как прошёл первый за последние 35 лет публичный кинопоказ в Саудовской Аравии.

18 апреля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошёл первый за последние 35 лет кинотеатральный показ фильма — им стал блокбастер Marvel «Чёрная пантера». Премьеру можно было посетить только по приглашениям, а среди зрителей были политические деятели, члены королевской семьи и популярные медиаперсоны.

Запрет на публичный показ фильмов действовал в Саудовской Аравии с 1980-х годов. Тогда ограничения ввели по религиозным убеждениям на волне ультраконсерватизма. Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, коронованный в 2017 году, начал проводить реформы, которые также коснулись региональной киноиндустрии.

Посетители премьеры отметили, что раньше были вынуждены ездить в кино в соседние страны, однако теперь смогут следить за новинками кинематографа у себя дома. Некоторые из зрителей признались, что даже не слышали о «Чёрной пантере» и пришли для того, чтобы стать свидетелями исторического события.

Определять, какие фильмы можно показывать в кинотеатрах Саудовской Аравии, станет специальный государственный орган. Он будет следить, чтобы картины не противоречили «законам шариата и моральным ценностям Королевства».

По этой причине один из эпизодов «Чёрной пантеры» подвергся цензуре. Из фильма вырезали часть финальной сцены с поцелуем, но при этом оставили жестокие эпизоды.

В кинотеатре Эр-Рияд действует один зал и кафе, в котором можно купить напитки и попкорн. Также в помещении предусмотрены специальные комнаты для молитв.

Всего к 2030 году планирует открыть больше 300 кинотеатров. Компания AMC Entertainment получила права контролировать региональные кинозалы и отвечать за показ картин. В будущем власти Саудовской Аравии собираются запускать в прокат фильмы для семейного просмотра, а также «только для мужчин».

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