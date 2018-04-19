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Угольников попросил помочь «Военфильму» деревьями
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Угольников попросил помочь «Военфильму» деревьями 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Игорь Угольников, генеральный директор киностудии «Военфильм», которая летом будет снимать в Калужской области художественный фильм «Ильинский рубеж», попросил калужан помочь съемочной группе с фактурой. Фото Г. Орлова «Сейчас мы строим декорации. Помимо траншей и дотов, мостов и укреплений, это — деревни, дома и сады. Все это требует фактуры. Должно быть настоящим…Так что, если у кого-то есть старые, уже не нужные, деревянные дома и постройки, плодово-ягодные деревья и кустарники — сообщите нам, в группу. Мы сами разберем, вывезем все это и установим уже на съемочной площадке», — сказал он. Предполагается, что кинокомплекс, который строится «Военфильмом» в окрестностях Медыни при участии крупнейшего в России частного музея техники Вадима Задорожного, после завершения съемок будет функционировать как музей под открытым небом. Средства от проката фильма должны пойти на реконструкцию мемориала «Ильинские рубежи».
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