Ещё
Актеры и режиссеры участвуют во флэшмобе «Четыре фильма»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеры и режиссеры участвуют во флэшмобе «Четыре фильма» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Несколько дней назад в Twitter запустили флэшмоб, в котором участники выбирают четыре киноленты, повлиявшие на их отношение и восприятие кинематографа. Кроме обычных пользователей флэшмоб подхватили знаменитые актеры и режиссеры.
Например, британский режиссер Эдгар Райт назвал ленты «Кэрри», «Воспитание Аризоны», «2001 год: Космическая одиссея», «Хороший, плохой, злой».
Режиссер Гильермо дель Торо не смог выбрать четыре картины и перечислил восемь фильмов: «Дух улья», «Забытые», «2001 год: Космическая одиссея», «Таксист», «Красавица и чудовище», «Невеста Франкенштейна», «Новые времена», «Дуэль».
Выбор американского режиссера Джеймса Ганна: «Однажды на Диком Западе», «День сурка», «Вторжение динозавра» и «Покажи мне любовь».
Киноафиша: последние новости
Федор Бондарчук планирует снять фильм о японо-китайской войне «Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом Дмитрий Нагиев в первом трейлере драмы «Непрощенный»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
«Игра престолов» снова отличилась7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение