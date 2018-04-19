Актеры и режиссеры участвуют во флэшмобе «Четыре фильма»

Несколько дней назад в Twitter запустили флэшмоб, в котором участники выбирают четыре киноленты, повлиявшие на их отношение и восприятие кинематографа. Кроме обычных пользователей флэшмоб подхватили знаменитые актеры и режиссеры.

Например, британский режиссер Эдгар Райт назвал ленты «Кэрри», «Воспитание Аризоны», «2001 год: Космическая одиссея», «Хороший, плохой, злой».

Режиссер Гильермо дель Торо не смог выбрать четыре картины и перечислил восемь фильмов: «Дух улья», «Забытые», «2001 год: Космическая одиссея», «Таксист», «Красавица и чудовище», «Невеста Франкенштейна», «Новые времена», «Дуэль».

Выбор американского режиссера Джеймса Ганна: «Однажды на Диком Западе», «День сурка», «Вторжение динозавра» и «Покажи мне любовь».