Актер из «Тихого места» сыграет юного Шайю Лабафа

Ноа Джуп, засветившийся в хорроре Джона Красински «Тихое место», утвержден на роль юного Шайи ЛаБафа в байопике «Лапочка». В ленте также сыграют Лукас Хеджес и Шайя ЛаБаф. Джуп сыграет 13-летнего ЛаБафа, Хеджес — 20-летнего.

Поставит картину Альма Харель («Бомбейский пляж»). Сценарий байопика — совместная работа ЛаБафа и Харель.

Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях ЛаБафа с его отцом — наркоманом и алкоголиком. Молодой актер будет разрываться между карьерой и попытками спасти отца.

Актер Ноа Джуп также известен по сериалу «Ночной администратор» и картинам «Субурбикон», «Чудо».