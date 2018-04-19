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Актер из «Тихого места» сыграет юного Шайю Лабафа
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Актер из «Тихого места» сыграет юного Шайю Лабафа 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Ноа Джуп, засветившийся в хорроре Джона Красински «Тихое место», утвержден на роль юного Шайи ЛаБафа в байопике «Лапочка». В ленте также сыграют Лукас Хеджес и Шайя ЛаБаф. Джуп сыграет 13-летнего ЛаБафа, Хеджес — 20-летнего.
Поставит картину Альма Харель («Бомбейский пляж»). Сценарий байопика — совместная работа ЛаБафа и Харель.
Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях ЛаБафа с его отцом — наркоманом и алкоголиком. Молодой актер будет разрываться между карьерой и попытками спасти отца.
Актер Ноа Джуп также известен по сериалу «Ночной администратор» и картинам «Субурбикон», «Чудо».
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