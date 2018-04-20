Ещё
Дэдпул в финальном трейлере троллит конкурентов: «Так темно, будто во вселенной DC»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэдпул в финальном трейлере троллит конкурентов: «Так темно, будто во вселенной DC» 

Newsru.com 29 минут назад
Фото: Newsru.com
Marvel выпустила в свет второй трейлер продолжения стебного супергеройского экшена с Райаном Рейнольдсом: Дэдпул в нем столкнется со своим главным антагонистом Кабелем. Его роль исполняет Джош Бролин, персонажа которого в ближайшее время Мстители попробуют одолеть в другом фильме —
"Война бесконечности". И, конечно, шутник Дэдпул не мог пройти мимо такого злодея-передовика, востребованного сразу в двух мирах. «Так темно, будто во вселенной DC», — жалуется он.
В двухминутном трейлере представляют героев команды, которую Дедпул набрал для борьбы с Кабелем. Есть пара эффектных кадров с Домино — постоянной спутницей героя в комиксах, которой не было в первом фильме. Ее сверхспособность — влиять на вероятности событий.
Однако любовь публики снискал самый необычный член команды — Питер, супергерой без способностей, который просто ответил на объявление.
Gizmodo
отмечает, что ему даже завели отдельный Twitter. Там он  объясняет, что считает себя обычным «честным человеком, который ищет работу в период экономического спада». Внимание общественности, впрочем, ему приятно, и Питер щедро делится с подписчиками советами по пчеловодству.
До премьеры второй части приключений Дэдпула осталось меньше месяца. Первый показ — 17 мая.
Newsru.com: последние новости
"Гением" третьего сезона в сериале от National Geographic будет Мэри Шелли Главная роль в "Оно: глава 2" может достаться Джеймсу Макэвою Фильм Ларса фон Триера впервые после объявления режиссера персоной нон грата будет показан на Каннском фестивале
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Звезды пришли на открытие ММКФ1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»97
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение