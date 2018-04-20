Дэдпул в финальном трейлере троллит конкурентов: «Так темно, будто во вселенной DC»

Marvel выпустила в свет второй трейлер продолжения стебного супергеройского экшена с Райаном Рейнольдсом : Дэдпул в нем столкнется со своим главным антагонистом Кабелем. Его роль исполняет Джош Бролин , персонажа которого в ближайшее время Мстители попробуют одолеть в другом фильме —

"Война бесконечности". И, конечно, шутник Дэдпул не мог пройти мимо такого злодея-передовика, востребованного сразу в двух мирах. «Так темно, будто во вселенной DC», — жалуется он.

В двухминутном трейлере представляют героев команды, которую Дедпул набрал для борьбы с Кабелем. Есть пара эффектных кадров с Домино — постоянной спутницей героя в комиксах, которой не было в первом фильме. Ее сверхспособность — влиять на вероятности событий.

Однако любовь публики снискал самый необычный член команды — Питер, супергерой без способностей, который просто ответил на объявление.

Gizmodo

отмечает, что ему даже завели отдельный Twitter. Там он объясняет, что считает себя обычным «честным человеком, который ищет работу в период экономического спада». Внимание общественности, впрочем, ему приятно, и Питер щедро делится с подписчиками советами по пчеловодству.

До премьеры второй части приключений Дэдпула осталось меньше месяца. Первый показ — 17 мая.