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Герои и другие: вышел финальный трейлер «Дэдпул 2»
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Герои и другие: вышел финальный трейлер «Дэдпул 2» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Киностудия 20th Century Fox, «которая убила Росомаху», выпустила финальный трейлер супергеройского комедийного боевика «Дэдпул 2». И в нём нас познакомили с пёстрой командой болтливого наёмника.
Помимо уже знакомой нам Сверхзвуковой боеголовки помогать и мешать Дэдпулу будут ловкач и силач Шаттерстар, повелитель электромагнитных полей Бедлам, сверхъестественно удачливая Домино и Питер, который пришёл по объявлению. Сам же Дэдпул пытается стать лучшим барменом, хотя его вкус полностью атрофирован. Именно эта компания становится на пути Кейбла, который прибыл в наше время за мальчишкой с опасными возможностями.
В российских кинотеатрах фильм «Дэдпул 2» появится 17 мая.
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