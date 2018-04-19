Герои и другие: вышел финальный трейлер «Дэдпул 2»

Киностудия 20th Century Fox, «которая убила Росомаху», выпустила финальный трейлер супергеройского комедийного боевика «Дэдпул 2». И в нём нас познакомили с пёстрой командой болтливого наёмника.

Помимо уже знакомой нам Сверхзвуковой боеголовки помогать и мешать Дэдпулу будут ловкач и силач Шаттерстар, повелитель электромагнитных полей Бедлам, сверхъестественно удачливая Домино и Питер, который пришёл по объявлению. Сам же Дэдпул пытается стать лучшим барменом, хотя его вкус полностью атрофирован. Именно эта компания становится на пути Кейбла, который прибыл в наше время за мальчишкой с опасными возможностями.

В российских кинотеатрах фильм «Дэдпул 2» появится 17 мая.