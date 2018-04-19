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Звезда «Человека-паука» Джеймс Франко справляет 40-летие
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Звезда «Человека-паука» Джеймс Франко справляет 40-летие 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Карьера американского актера началась в 1990-ые годы, когда Франко попал в сериал «Чудики и чокнутые». После сериала Франко появился в нескольких молодежных кинолентах, а в 2001 году сыграл главную роль в байопике об американском актере «Джеймс Дин». Эта роль принесла Джеймсу Франко «Золотой глобус».
Популярным артистом Франко стал после появления в трилогии «Человек-паук», где он сыграл Гарри Осборна. В 2005 году актер сыграл в фильме «Великий рейд». В этой картине Франко воплотил образ командира Батальона Рейнджеров, спасшего военнопленных во время Второй мировой войны.
Джеймс Франко также известен по фильмам: «Тристан и Изольда», «Поединок», «Эскадрилья „Лафайет“, „Ананасовый экспресс: Сижу, курю“, »Харви Милк», «Планета обезьян: Революция».
Кроме того, Джеймс Франко поставил более десятка картин, среди которых: «Обезьяна», «Буковски», «Дитя Божье».
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