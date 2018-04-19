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Умер знаменитый режиссер Милош Форман
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Умер знаменитый режиссер Милош Форман 

Банки Сегодня 2 часа назад
Фото: Банки Сегодня
Умер знаменитый режиссер Милош ФорманОн автор таких фильмов как «Полет над гнездом кукушки» и «Амадей», которые вошли в классику мирового кино. Эти два фильма в общей сложности получили 13 Оскаровских премий.
Агентство СТК приводит слова жены режиссера: «Его уход был тихим и спокойным. Он все время был окружен семьей и своими близкими друзьями».
Милош Форман родился в Чехии в 1932 году. Воспитывался в детском доме после гибели его родителей в концентрационном лагере во время Второй мировой войны. До эмиграции в США он учился в Пражской киноакадемии и был ведущей фигурой в движении Новая Волна кинематографии.
Милош Форман был в Париже, когда советские танки въехали в Прагу. После подавления «Пражской Весны» он вынужден был уехать в США.
Jan Hrebejk, ведущий чешский кинорежиссер и друг, вспоминает, что Милош Форман был одаренным рассказчиком и большим человеком. Он подчеркивает: «В его фильмах вы можете видеть автора. Когда вы смотрите фильмы, вы чувствуете, что автор разговаривает с вами. Редко кто из режиссеров наделен таким талантом».
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