Минск и Смоленск объединятся ради кинофестиваля

Третий фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» пройдет в октябре 2018 года в Минске и Смоленске, сообщили организаторы форума.

Во время телемоста Москва-Минск было объявлено о начале приема заявок в фестивальную программу. К участию в конкурсе допускаются фильмы, тема которых связана с общественно-политической жизнью стран СНГ.

— Наш проект с момента своего возникновения посвящен социально значимому кино. У нас не арт-хаус, а что-то ближе к политике, общественной значимости, — рассказал директор фестиваля Валерий Шеховцов

— Мы хотим, чтобы это было художественное событие. Полет над нашими просторами, чтобы мы понимали, что нам принадлежит и что нам досталось в наследство. И как нам с вами этим прекрасным богатством распорядиться, — добавил председатель жюри Владимир Мамонтов

Прием заявок на участие в конкурсной программе завершится 5 августа. Фестиваль пройдет с 1 по 4 октября в Минске и Смоленске. Помимо основной программы запланированы конкурс молодежных короткометражек «Евразия.DOC: 4 минуты», мастер-классы и круглые столы с политологами.

В 2017 году на «Евразии.DOC» были показаны фильмы 12 стран.