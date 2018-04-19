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Минск и Смоленск объединятся ради кинофестиваля
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Минск и Смоленск объединятся ради кинофестиваля 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Третий фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» пройдет в октябре 2018 года в Минске и Смоленске, сообщили организаторы форума.
Во время телемоста Москва-Минск было объявлено о начале приема заявок в фестивальную программу. К участию в конкурсе допускаются фильмы, тема которых связана с общественно-политической жизнью стран СНГ.
— Наш проект с момента своего возникновения посвящен социально значимому кино. У нас не арт-хаус, а что-то ближе к политике, общественной значимости, — рассказал директор фестиваля Валерий Шеховцов.
— Мы хотим, чтобы это было художественное событие. Полет над нашими просторами, чтобы мы понимали, что нам принадлежит и что нам досталось в наследство. И как нам с вами этим прекрасным богатством распорядиться, — добавил председатель жюри Владимир Мамонтов.
Прием заявок на участие в конкурсной программе завершится 5 августа. Фестиваль пройдет с 1 по 4 октября в Минске и Смоленске. Помимо основной программы запланированы конкурс молодежных короткометражек «Евразия.DOC: 4 минуты», мастер-классы и круглые столы с политологами.
В 2017 году на «Евразии.DOC» были показаны фильмы 12 стран.
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