Создатели «Смешариков» выпустят полнометражный мультфильм о домовом

ГК «Рики», известная нам по сериалам «Смешарики» и «Малышарики», выпускает новый полнометражный мультфильм — «Мой домовой». Впервые «Рики» решается выпустить сначала полный метр, а уже только потом сериал. Создатели уверяют, что этот проект должен стать новым суперхитом.

История будет о семье, которая переезжает в дом, где кто-то уже живет. А именно — домовенок Финик. И все бы ничего, но, по кодексу домовых, им нельзя попадаться на глаза людям, потому что тот, кто хоть раз увидел домового, начинает видеть всех домовых. А вот Финику как раз не повезло…

Создатели говорят, что ориентируются на франшизы вроде «Тайной жизни домашних животных» и «Корпорации монстров». Это будет семейный мультфильм для детей от 6 лет. Когда именно начнется работа над проектом, пока неизвестно.

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