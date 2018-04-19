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Создатели «Смешариков» выпустят полнометражный мультфильм о домовом
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Создатели «Смешариков» выпустят полнометражный мультфильм о домовом 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
ГК «Рики», известная нам по сериалам «Смешарики» и «Малышарики», выпускает новый полнометражный мультфильм — «Мой домовой». Впервые «Рики» решается выпустить сначала полный метр, а уже только потом сериал. Создатели уверяют, что этот проект должен стать новым суперхитом.
История будет о семье, которая переезжает в дом, где кто-то уже живет. А именно — домовенок Финик. И все бы ничего, но, по кодексу домовых, им нельзя попадаться на глаза людям, потому что тот, кто хоть раз увидел домового, начинает видеть всех домовых. А вот Финику как раз не повезло…
Создатели говорят, что ориентируются на франшизы вроде «Тайной жизни домашних животных» и «Корпорации монстров». Это будет семейный мультфильм для детей от 6 лет. Когда именно начнется работа над проектом, пока неизвестно.
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