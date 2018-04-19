Михалков не исключил, что Московский кинофестиваль будет всегда проходить весной 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент ММКФ Никита Михалков не исключил, что кинофестиваль всегда будет проходить весной. Об этом он сообщил на открытии киносмотра, которое проходит в четверг в Москве.
Обычно Московский кинофестиваль проходит летом, но в этом году был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. По словам Михалкова, в новых датах есть много плюсов. «Летом меньше народу в Москве, а в апреле все журналисты еще не стали разъезжаться в Канн, — сказал режиссер на красной дорожке фестиваля. — Если мы весну отдадим под Московский кинофестиваль, если мы это сделаем и в будущем, это будет правильный выбор. Весна — это надежда, это самое прекрасное время, и для кинематографа тоже».
Михалков отметил, что в программе ММКФ — «200 с лишним фильмов». По его словам, зрители кинофестиваля смогут «увидеть все, что есть в мировом кино, все тренды кинематографа».
О кинофестивале
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса также вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия). В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который также приехал на ММКФ и уже прошел по ковровой дорожке.
Среди гостей юбилейного киносмотра — министр культуры РФ Владимир Мединский, японский актер Кэри-Хироюки Тагава, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссеры Владимир Наумов, Виктор Мережко, актер Андрей Соколов, певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на «Евровидении», актеры из российского фильма-рекордсмена «Движение вверх», актриса Ирина Мирошниченко, актер Марат Башаров и многие другие.