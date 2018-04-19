Михалков не исключил, что Московский кинофестиваль будет всегда проходить весной

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Президент ММКФ Никита Михалков не исключил, что кинофестиваль всегда будет проходить весной. Об этом он сообщил на открытии киносмотра, которое проходит в четверг в Москве.

Обычно Московский кинофестиваль проходит летом, но в этом году был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. По словам Михалкова, в новых датах есть много плюсов. «Летом меньше народу в Москве, а в апреле все журналисты еще не стали разъезжаться в Канн, — сказал режиссер на красной дорожке фестиваля. — Если мы весну отдадим под Московский кинофестиваль, если мы это сделаем и в будущем, это будет правильный выбор. Весна — это надежда, это самое прекрасное время, и для кинематографа тоже».

Михалков отметил, что в программе ММКФ — «200 с лишним фильмов». По его словам, зрители кинофестиваля смогут «увидеть все, что есть в мировом кино, все тренды кинематографа».

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