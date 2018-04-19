На Московском кинофестивале покажут 212 фильмов из 67 стран

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Программа Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) будет состоять из 212 фильмов. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге перед открытием 40-го по счету фестиваля.

"Всего картин 212 из 67 стран", — отметил Михалков. В прошлом году было показано 246 картин, в позапрошлом — 175.

Обычно ММКФ проходит летом. «Фестиваль был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу, была опасность, что фестиваль будет загублен, но нам разрешили перенести на апрель, — сказал Михалков. — Посмотрим, не будем загадывать, в этих сроках есть определенные преимущества».

Режиссер добавил, что в этом году «на фестивале очень много мировых премьер, также увеличивается число программ». Кроме основного конкурса и конкурса документального кино, продолжил Михалков, — это спецпроекты, «провокационные» программы, ретроспективы. Также он особо выделил фильмы, которые снимали женщины-режиссеры. «Время матриархата не за горами», — сказал Михалков.

В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.