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На Московском кинофестивале покажут 212 фильмов из 67 стран
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На Московском кинофестивале покажут 212 фильмов из 67 стран 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Программа Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) будет состоять из 212 фильмов. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге перед открытием 40-го по счету фестиваля.
"Всего картин 212 из 67 стран", — отметил Михалков. В прошлом году было показано 246 картин, в позапрошлом — 175.
Обычно ММКФ проходит летом. «Фестиваль был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу, была опасность, что фестиваль будет загублен, но нам разрешили перенести на апрель, — сказал Михалков. — Посмотрим, не будем загадывать, в этих сроках есть определенные преимущества».
Режиссер добавил, что в этом году «на фестивале очень много мировых премьер, также увеличивается число программ». Кроме основного конкурса и конкурса документального кино, продолжил Михалков, — это спецпроекты, «провокационные» программы, ретроспективы. Также он особо выделил фильмы, которые снимали женщины-режиссеры. «Время матриархата не за горами», — сказал Михалков.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия).
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.
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