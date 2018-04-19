Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Иностранные кинематографисты не отказывались принимать участие в Московском международном кинофестивале (ММКФ), напряженная международная обстановка его не коснулась, сообщил на пресс-конференции в четверг президент ММКФ Никита Михалков

"Давления, что мы вам не дадим фильмы, потому что вы русские, не было. Мир кино все-таки еще удерживает какие-то приличия, но, безусловно, нам надо мобилизоваться, чтобы удерживать фестиваль", — сказал Михалков.

Президент отметил, что на ММКФ увеличилось количество мировых премьер и специальных программ.

"Программа «Фильмы, которых здесь не было» довольно провокационная. Фестивальным фильмам не требуется прокатное удостоверение, конечно будут провокационные картины. Программа «Время женщин» может быть очень интересной, я думаю, время матриархата не за горами, все больше картин высокого класса делается женщинами-режиссерами, это знаковая тенденция", — добавил Михалков.

В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма: «Ню» и «Царь-птица» и «Спитак».

В жюри конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж , ("Твин Пикс", «Движение вверх»), китайский режиссер Лян Цяо, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса").

ММКФ откроется в четверг вечером в столичном театре «Россия» и продлится до 26 апреля