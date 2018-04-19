Ещё
Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иностранные кинематографисты не отказывались принимать участие в Московском международном кинофестивале (ММКФ), напряженная международная обстановка его не коснулась, сообщил на пресс-конференции в четверг президент ММКФ Никита Михалков.
"Давления, что мы вам не дадим фильмы, потому что вы русские, не было. Мир кино все-таки еще удерживает какие-то приличия, но, безусловно, нам надо мобилизоваться, чтобы удерживать фестиваль", — сказал Михалков.
Президент отметил, что на ММКФ увеличилось количество мировых премьер и специальных программ.
"Программа «Фильмы, которых здесь не было» довольно провокационная. Фестивальным фильмам не требуется прокатное удостоверение, конечно будут провокационные картины. Программа «Время женщин» может быть очень интересной, я думаю, время матриархата не за горами, все больше картин высокого класса делается женщинами-режиссерами, это знаковая тенденция", — добавил Михалков.
В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма: «Ню» и «Царь-птица» и «Спитак».
В жюри конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж, ("Твин Пикс", «Движение вверх»), китайский режиссер Лян Цяо, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса").
ММКФ откроется в четверг вечером в столичном театре «Россия» и продлится до 26 апреля
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.
РИА Новости: последние новости
Киностудия им. Горького планирует снять анимационный фильм про Кощея Мерзликин вступился за Козловского перед критиками Фредерик Бегбедер сыграет в российской комедии "Элефант"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР16
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Пропавшие красавицы нашего кино2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение