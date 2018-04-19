Вин Дизель купил права на «Три икса»

Студия Вина Дизеля One Race Films выкупила права на франшизу «Три икса» и собирается приступить к съемкам новой части фильма, сообщает Variety.

Начало работы над четвертой частью планируют начать уже в декабре этого года, а режиссером ленты вновь станет Ди Джей Карузо, возглавлявший ранее съемки «Три икса: Мировое господство».

Дату премьеры фильма и сюжет новой истории пока не озвучили. Известно лишь, что главную роль в продолжении нашумевшего блокбастера вновь исполнит Вин Дизель

Напомним, что самая первая часть франшизы увидела свет еще в 2002 году, через три года сняли второй фильм «Три икса 2: Новый уровень», а затем последовал длительный перерыв в съемках. Лишь через 12 лет, в январе 2017 года, состоялась премьера третьей части ленты «Три икса: Мировое господство», мировые сборы которой составили почти 350 миллионов долларов.