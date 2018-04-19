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Вин Дизель купил права на «Три икса»
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Вин Дизель купил права на «Три икса» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Три икса: Мировой господство"
Студия Вина Дизеля One Race Films выкупила права на франшизу «Три икса» и собирается приступить к съемкам новой части фильма, сообщает Variety.
Начало работы над четвертой частью планируют начать уже в декабре этого года, а режиссером ленты вновь станет Ди Джей Карузо, возглавлявший ранее съемки «Три икса: Мировое господство».
Дату премьеры фильма и сюжет новой истории пока не озвучили. Известно лишь, что главную роль в продолжении нашумевшего блокбастера вновь исполнит Вин Дизель.
Напомним, что самая первая часть франшизы увидела свет еще в 2002 году, через три года сняли второй фильм «Три икса 2: Новый уровень», а затем последовал длительный перерыв в съемках. Лишь через 12 лет, в январе 2017 года, состоялась премьера третьей части ленты «Три икса: Мировое господство», мировые сборы которой составили почти 350 миллионов долларов.
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