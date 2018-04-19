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Михалков объявил об открытии 40-го Московского международного кинофестиваля
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Михалков объявил об открытии 40-го Московского международного кинофестиваля 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков и председатель жюри этого года, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко объявили в четверг об открытии 40-го по счету киносмотра. Церемония проходит в столичном Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).
"Объявляем Московский кинофестиваль открытым", — сказал Михалков, вручив главе жюри «цепь власти» с изображением св. Георгия Победоносца. «Убежден, что решение будет принято честно, каким бы оно не было неожиданным», — сказал Михалков.
Паоло Дель Брокко в ответ поблагодарил президента ММКФ за честь возглавить жюри Московского кинофестиваля. «Кино — это искусство, которое объединят людей, — сказал он. — Да здравствует кино, удачи фестивалю!».
"Во-первых, я всех поздравляю с открытием Московского кинофестиваля, — сказал со сцены Михалков. — Во-вторых, я от имени фестиваля благодарю всех, кто дал картины в конкурс. В-третьих, я благодарю жюри, которое будет смотреть картины". Режиссер с улыбкой отдельно поблагодарил кинематографистов из Великобритании, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными».
В жюри основного конкурса также вошли немецкая актриса Настасья Кински, режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который уже приехал на ММКФ.
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