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Михалков: политическая ситуация не оказала большого влияния на подготовку к ММКФ
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Михалков: политическая ситуация не оказала большого влияния на подготовку к ММКФ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков считает, что непростая политическая ситуация не оказала большого влияния на подготовку к киносмотру. Об этом он сказал в четверг на пресс-брифинге перед открытием 40-го по счету фестиваля.
"Условия сложные, — отметил Михалков. — Специалисты ездили по миру, отбирали картины. Давления, что, мол, вам не дадим картину, потому что… русские, такого не было. Мир кино удерживает приличия в отношениях друг с другом, но, безусловно, это влияет на ситуацию".
Михалков добавил, что в нынешней ситуации кинематографисты и отборщики «должны быть более собранными», чтобы не поддаться на провокации.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.
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