Михалков: политическая ситуация не оказала большого влияния на подготовку к ММКФ

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков считает, что непростая политическая ситуация не оказала большого влияния на подготовку к киносмотру. Об этом он сказал в четверг на пресс-брифинге перед открытием 40-го по счету фестиваля.

"Условия сложные, — отметил Михалков. — Специалисты ездили по миру, отбирали картины. Давления, что, мол, вам не дадим картину, потому что… русские, такого не было. Мир кино удерживает приличия в отношениях друг с другом, но, безусловно, это влияет на ситуацию".

Михалков добавил, что в нынешней ситуации кинематографисты и отборщики «должны быть более собранными», чтобы не поддаться на провокации.

В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.