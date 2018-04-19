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Вырос снежный мальчик Кай
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Вырос снежный мальчик Кай 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Российский прокат выходит сериал «Про Веру», одну из главных ролей в котором сыграл русский Ди Каприо Влад Новицкий. О картине и своей мечте он рассказал «Вечерке».
— Кого вы играете в сериале «Про Веру»?
— Брата главной героини — Веры. Он вырос без родителей, и у него трудный характер. Вера, которую играет дочь музыканта Константина Кинчева Вера Панфилова, пытается быть моему герою и матерью, и сестрой, и отцом, и другом. Но с ней происходит беда. Картина жизненная, глубокая, и я рад, что ее увидят зрители.
— В 9 лет вы сыграли Кая в «Тайне Снежной королевы», так что в кадре вы с детства. У вас есть актерское образование. Хотелось бы освоить еще какую-то профессию?
— Конечно, очень интересно было бы получить образование режиссера кино. К этому нужно долго идти, но цель такая есть. Когда я был в Америке, общался с нашими соотечественниками, то понял, что в плане обучения режиссуре американской школе равных нет. Еще хочу открыть свою театральную и киношколу для детей. Надеюсь, что в скором времени это получится сделать.
— На кого вы равняетесь в профессиональном плане?
— На Леонардо Ди Каприо. Он мой кумир.
— Многие уже сейчас говорят, что вы похожи. Вас даже называют русским Ди Каприо…
— У меня есть мечта — встретиться с ним и сыграть в одном фильме. Я понял это еще в детстве и начал усиленно учить английский язык ради этого. Сейчас знаю его в совершенстве и разговариваю без акцента. Когда я поехал в Лос-Анджелес, все надеялся столкнуться с ним. Пока эта мечта не осуществилась, но, думаю, все впереди, и когда-нибудь я действительно появлюсь с ним в одном фильме.
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