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Новые сериалы мая 2018: дата выхода самых интересных новинок эфира
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Новые сериалы мая 2018: дата выхода самых интересных новинок эфира 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Разбираем, что можно будет посмотреть в телевизионном эфире в мае 2018 — от возвращения «ветеранов» до старта абсолютно новых сериалов. Самое интересное в мае — дебют мини-сериала «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и нового проекта Сары Шахиди «Грезы».
2 мая  Колония / Colony — премьера 3 сезона
6 мая  Умираю со смеху / I’m Dying Up Here — премьера 2 сезона
Премьера нового сериала: «Сладкая горечь» / Sweetbitter
(экранизация одноименной книги Стефани Данлер)
В ролях: Эван Йоникит, Элла Пернелл, Кэйтлин Фицджералд, Том Стёрридж
История 22-летней Тесс, которая, отправившись завоевывать Нью-Йорк из провинции, обзаводится работой в популярном ресторане и учится жить в большом и шумном городе.
12мая
Премьера нового мини-сериала: «Патрик Мелроуз» / Patrick Melrose
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Холлидей Грейнджер, Джессика Рэйн
Патрик Мелроуз — плейбой, аристократ и алкоголик. Несмотря на деньги, жизнь Патрика сложно назвать легкой и безмятежной. Все детство ему пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.
30 мая  Премьера нового сериала: «Грезы» / Reverie
В ролях: Сара Шахи, Деннис Хейсбёрт, Кэтрин Моррис, Сендхил Рамамурти, Джессика Лу, Джон Флетчер
Бывшего переговорщика и поведенческого эксперта Мару привлекают к проекту продвинутой программы виртуальной реальности, пользователи которой отказались возвращаться и впали в опасную виртуальную кому. Ей предстоит проникнуть в сознание других людей, чтобы убедить их вернуться в реальный мир.
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