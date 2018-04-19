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Шарлиз Терон рассказала о свадьбе принца Гарри
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Шарлиз Терон рассказала о свадьбе принца Гарри 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Многих сейчас волнует грядущая королевская свадьба. Обладательница «Оскара» Шарлиз Терон (Charlize Theron) тоже не осталась равнодушной. 42-летняя актриса появилась на красной ковровой дорожке на премьере своего нового фильма «Талли» в Лос-Анджелесе, где рассказала репортеру зарубежного издания, что она думает о грядущем бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл.
Когда у звезды спросили, взволнована ли она грядущим событием, Терон воскликнула: «О, мой бог, конечно! То есть все ведь взволнованы, правда? Я думаю, это великолепно».
Терон, которая знакома с принцем, поскольку когда-то провела утро с ним во время благотворительного матча по поло, сказала, что является «большой поклонницей» Гарри.
«Он прекрасный парень, — сказала она. — Я не знаю Меган, но у него хороший вкус, и я желаю им всего самого лучшего».
Терон также рассказала о своем фильме, в котором она играет усталую мать троих детей, сражающуюся со стрессом и давлением. Героине приходится нанять няню, ту самую Талли, и у них завязывается прочная дружба.
Терон призналась, что если она сама сталкивается с эмоциональным или жизненным кризисом, то, прежде всего, обращается к своей маме. «Мне так повезло, что она понимает меня, — говорит Шарлиз. — Иногда ей достаточно просто посмотреть на меня — и она уже все поняла, она помогает мне. Не знаю, как я справилась бы со всем без нее». Терон также рассказала, что ей пришлось набрать 20 килограммов веса для роли.
Источник фото: Globallookpress.com
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