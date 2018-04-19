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Режиссер из Уфы снимет продолжение фильма «Неадекватные люди»
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Режиссер из Уфы снимет продолжение фильма «Неадекватные люди» 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Уроженец Уфы, режиссер Роман Каримов, известный по картинам «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася», собрался снимать новый фильм.
Роман объявил о том, что готов начать работу над продолжением фильма 2011 года «Неадекватные люди». Именно эта картина принесла в свое время уфимскому режиссеру широкую известность в большом кино, ведь до этого Роман работал только над короткометражками.
Каримов набирает команду для работы над новым фильмом. Пока неизвестно, о чем будет картина и останется ли в ней старый актерский состав. Но для съемок режиссер ищет заброшенные здания, фанаты предположили, что картина будет иметь отношение к фильмам-ужасам.
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