Режиссер из Уфы снимет продолжение фильма «Неадекватные люди»

Уроженец Уфы, режиссер Роман Каримов , известный по картинам «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася», собрался снимать новый фильм.

Роман объявил о том, что готов начать работу над продолжением фильма 2011 года «Неадекватные люди». Именно эта картина принесла в свое время уфимскому режиссеру широкую известность в большом кино, ведь до этого Роман работал только над короткометражками.

Каримов набирает команду для работы над новым фильмом. Пока неизвестно, о чем будет картина и останется ли в ней старый актерский состав. Но для съемок режиссер ищет заброшенные здания, фанаты предположили, что картина будет иметь отношение к фильмам-ужасам.