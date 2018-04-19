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Никита Михалков раскритиковал дочь-режиссёра
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Никита Михалков раскритиковал дочь-режиссёра 

News.ru 1 час назад
«Это ужасно, когда хочешь делать то, что не можешь», — заявил Никита Михалков на пресс-конференции посвященной открытию 40-го Московского межлународного кинофестиваля.
Отвечая на вопрос о том помогает ли он дочери Надежде в съёмках её первого фильма, Никита Сергеевич категорически отверг возможность этого.
«Упаси Господи, чтоб я вмешивался. Мужчина режиссер не может помогать режиссеру женщине. Тем более это фильм дебютный. Гармония в жизни — это когда то, что хочешь совпадает с тем, что можешь. Это ужасно, когда хочешь делать то, что не можешь. А я хочу, чтоб мои дети были гармоничными людьми», — сказал Никита Михалков. Отметим, что сегодня в киноконцертном зале «Россия» состоится открытие юбилейного 40-го ММКФ.
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