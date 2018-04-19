Юрий Яковлев. К юбилею любимого «Ипполита»

25 апреля отметил бы 90-летие актер Юрий Яковлев . К юбилею кумира ТВ-каналы подготовили замечательные передачи.

А 29 апреля на Первом канале еще один фильм о Юрии Яковлеве — «Распустились тут без меня!» Это потрясающая искренностью история о Яковлеве не столько как об актере, сколько о человеке. И его портрет будет нарисован воспоминаниями самых близких его людей.