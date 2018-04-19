Юрий Яковлев. К юбилею любимого «Ипполита» 

25 апреля отметил бы 90-летие актер Юрий Яковлев. К юбилею кумира ТВ-каналы подготовили замечательные передачи.
28 апреля в 16:50 на канале «Россия К» вас ждет прекрасный фильм, в котором своими впечатлениями о работе с Юрием Васильевичем Яковлевым поделятся актрисы Людмила Максакова, Лидия Вележева и художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.
А 29 апреля на Первом канале еще один фильм о Юрии Яковлеве — «Распустились тут без меня!» Это потрясающая искренностью история о Яковлеве не столько как об актере, сколько о человеке. И его портрет будет нарисован воспоминаниями самых близких его людей.
О нем расскажет вдова, Ирина Сергеева, дочка Алена и сыновья, Алексей и Антон, внучка Мария, а также самые близкие друзья и коллеги. Не пропустите фильм в 10:15, это премьера!