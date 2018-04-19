«Вечерка» рекомендует 

Весенняя сетка телевидения как-то побогаче зимней. Фильмов — полно, любопытной документалистики — тоже. Но и о высокой культуре не забывайте — на «России К» много ярких концертов.
смеяться всем. С понедельника на СТС в 18:00 вас ждет комедия «Ивановы-Ивановы». Присоединиться к ее просмотру могут и те, кто не смотрел пока ни одной серии: все поймете, а что не поймете сразу, разъяснится со временем. Мило, смешно, хорошая актерская игра. На смену «Ивановым» «прилетит» «Улетный экипаж» — забавный и местами даже трогательный фильм с харизматичными главными героями. Включайте телевизор в 21:00!
плакать всем. Любители мелодрам оттянутся по полной программе в субботу: в 21:00 вас ждет мелодрама «Незнакомка в зеркале», в которой зрителям придется стать участниками запутанных событий, а в 0:55 начнется «Танго мотылька». Жизнь Анны, главной героини этого фильма, изменилась в одно мгновение. Сначала ее беременной бросил муж и она потеряла ребенка. В довершение к ее несчастьям вероломные соседи решили отобрать у нее комнату в коммуналке. Девушка на грани отчаяния и не видит выхода из тупика, ей кажется, что весь мир выступает против нее и нет никого, кто бы помог ей. Но Анна ошибается…
удивляться всем. На Первом канале 23 апреля в 21:30 и 24–26 апреля в 21:35 смотрите продолжение сериала «Ищейка». В новом сезоне Александра Кушнир продолжает не только расследовать всякие загадочные истории, но и решать проблемы личного характера. 26 числа посмотрите утром РЕН ТВ: в 11:00 начнется документальный спецпроект «Чернобыль. Секретное расследование». В первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС была создана спецкомиссия для расследования причин катастрофы. Участники этой группы шли на подвиг: многим из них предстояло заплатить за работу в зоне заражения жизнью. Но они знали: от результатов расследования зависели судьбы миллионов людей во всем мире. Какие материалы им удалось собрать? Многое ли попало под гриф «секретно»? Узнайте правду о Чернобыле от тех, кто видел все своими глазами. А в конце недели на Первом вас ждет фильм, показ которого порадует любителей фантастики — «Планета обезьян: Революция» (29 апреля 0:20).