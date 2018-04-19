«Вечерка» рекомендует

Весенняя сетка телевидения как-то побогаче зимней. Фильмов — полно, любопытной документалистики — тоже. Но и о высокой культуре не забывайте — на «России К» много ярких концертов.

смеяться всем. С понедельника на СТС в 18:00 вас ждет комедия «Ивановы-Ивановы». Присоединиться к ее просмотру могут и те, кто не смотрел пока ни одной серии: все поймете, а что не поймете сразу, разъяснится со временем. Мило, смешно, хорошая актерская игра. На смену «Ивановым» «прилетит» «Улетный экипаж» — забавный и местами даже трогательный фильм с харизматичными главными героями. Включайте телевизор в 21:00!

плакать всем. Любители мелодрам оттянутся по полной программе в субботу: в 21:00 вас ждет мелодрама «Незнакомка в зеркале», в которой зрителям придется стать участниками запутанных событий, а в 0:55 начнется «Танго мотылька». Жизнь Анны, главной героини этого фильма, изменилась в одно мгновение. Сначала ее беременной бросил муж и она потеряла ребенка. В довершение к ее несчастьям вероломные соседи решили отобрать у нее комнату в коммуналке. Девушка на грани отчаяния и не видит выхода из тупика, ей кажется, что весь мир выступает против нее и нет никого, кто бы помог ей. Но Анна ошибается…