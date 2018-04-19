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У фильма Серебренникова появилась дата премьеры
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У фильма Серебренникова появилась дата премьеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Лето"
Режиссер снял картину о молодости Виктора Цоя. Компания Sony Pictures выпустит фильм "Лето" в прокат 7 июня этого года.
Картина Кирилла Серебренникова рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и в целом о начале рок-движения в Ленинграде в 1981 году.
Напомним, что Кирилла Серебренникова арестовали в августе 2017, как раз во время съемок "Лета", однако режиссеру удалось смонтировать ленту дома.
Мировая премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая.
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