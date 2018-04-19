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Планы на выходные: Библионочь, индийская еда и фильм Данилы Козловского
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Планы на выходные: Библионочь, индийская еда и фильм Данилы Козловского 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru о том, куда пойти на «Библионочь», где найти индийскую еду и что смотреть в кино 20–22 апреля в Москве.
Концерты
20 апреля в «Известия Hall» выступит испанка Bebe, которая была в России последний раз в 2013 году. В пятницу жители и гости столицы наконец смогут вживую услышать песни с последнего альбома певицы Cambio de piel.
Фестивали
20–21 апреля в нескольких городах России пройдет «Библионочь». В столице участие в мероприятии примут большое количество площадок. Так, например, в библиотеке имени Н. В. Гоголя пройдет творческий марафон «Turgenev», посвященный музыке, театру, кино и литературе. Гостей ждут джазовые импровизации и лирические баллады, а также музыка на стихи Тургенева в необычном музыкальном решении. Кроме того, посетители смогут встретиться с писателем Евгением Водолазкиным и посмотреть короткометражные игровые ленты молодых режиссеров, студентов и выпускников ВГИКа и ВКСР.
В музее «Гараж» российские художники Ульяна Подкорытова, Владислав Кручинский и Ольга Дерюгина представят арт-объекты, созданные в жанре «книги художника», получившем свое развитие в начале XX века. Гости музея смогут встретиться с художниками, которые расскажут о процессе создания своих работ, и посетить бесплатные экскурсии по архиву музея «Гараж», которые проведет его куратор Саша Обухова.
В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) актер Театра мюзикла Евгений Вальц исполнит для гостей арии Свидригайлова и Порфирия Петровича из мюзикла «Преступление и наказание», а также прочтет фрагменты из книги Достоевского. Затем начнется выступление актеров иммерсионного спектакля «Дом 19|07», которые споют романс «Дождь» и прочтут фрагменты из «Вия» Николая Гоголя.
В центре Eataly 22 апреля пройдет итальянский гастрономический фестиваль Eatalianissimo, гости которого смогут узнать, как декорировать национальные сицилийские лакомства, продегустировать разные напитки, посмотреть фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и поучаствовать в семейном квесте.
В центре столицы на Арбате 20–22 апреля пройдет «Delhi базар» — ярмарка для поклонников индийской культуры. На базаре можно будет найти одежду от индийских дизайнеров, палантины из кашемира, украшения, аксессуары, косметику и, конечно, индийский чай, рис и специи.
Кино
На большие экраны вышла одна из главных премьер этой весны — фильм Данилы Козловского «Тренер», о котором с нами поговорил сам режиссер.
Помимо него в кино также идут фантастический триллер «Титан» и документальный фильм о Вивьен Вествуд «Вествуд: Панк, икона, активист».
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