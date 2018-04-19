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Черно-белая классика и дебют Данилы Козловского: какие фильмы стоит посмотреть в выходные
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Черно-белая классика и дебют Данилы Козловского: какие фильмы стоит посмотреть в выходные 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Самые интересные ленты, которые можно увидеть на большом экране, — в подборке ниже.
На этой неделе в прокат вышла черная комедия под названием «Свинья» Мани Хагиги, рассказывающая эзоповым языком о непростой судьбе тегеранского режиссера. Создатель фильма и его коллеги вынуждены были прибегнуть к иносказанию, поскольку в современном Иране попасть в черные списки или стать жертвой цензуры — не составит никакого труда. Главный герой фильма — режиссер Хасан Касмаи, которому не дают снимать полнометражные картины. Мужчина забыт поклонниками, больше не любим женой. На жизнь он вынужден зарабатывать съемками рекламы. Тем временем, на тегеранских режиссеров открывает охоту маньяк, и Хасану обидно, что головорез не замечает настоящих талантов.
Примечательно, что 48-летний Мани Хагиги — модный и успешный режиссер, в отличие от героя своего фильма.
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