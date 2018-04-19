Киноновинки: костромичам покажут долгожданного «Тренера», «Опасный бизнес» и «Точку невозврата»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Кинопремьеры стартовали сегодня.

Тренер (6+)

Картина выходит в преддверии Чемпионата мира по футболу. Он рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова . После досадной ошибки во время чемпионата игрок покидает сборную и становится тренером маленькой провинциальной команды. Но потом именно с этим клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Главную роль в фильме сыграл Данила Козловский . ПО словам актера, он давно мечтал сыграть роль футбольного тренера.

Опасный бизнес (18+)

Дерзкая длинноногая блондинка ( Шарлиз Терон ) — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…

Точка невозврата (18+)

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.