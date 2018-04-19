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Киноновинки: костромичам покажут долгожданного «Тренера», «Опасный бизнес» и «Точку невозврата»
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Киноновинки: костромичам покажут долгожданного «Тренера», «Опасный бизнес» и «Точку невозврата» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Кинопремьеры стартовали сегодня.
Тренер (6+)
Картина выходит в преддверии Чемпионата мира по футболу. Он рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова. После досадной ошибки во время чемпионата игрок покидает сборную и становится тренером маленькой провинциальной команды. Но потом именно с этим клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Главную роль в фильме сыграл Данила Козловский. ПО словам актера, он давно мечтал сыграть роль футбольного тренера.
Опасный бизнес (18+)
Дерзкая длинноногая блондинка (Шарлиз Терон) — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…
Точка невозврата (18+)
Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.
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