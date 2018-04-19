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У фильма «Неадекватные люди» будет продолжение
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У фильма «Неадекватные люди» будет продолжение 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Неадекватные люди"
Режиссер из Уфы Роман Каримов, известный по картинам "Неадекватные люди" и "Гуляй, Вася", снимет новый фильм.
Роман назвал ленту продолжением фильма "Неадекватные люди", который вышел в 2011 году и принес режиссеру широкую известность в большом кино. До этого Каримого знали как режиссера короткометражек.
О чем будет новая картина, кто в ней будет сниматься и останется ли кто-то из старого актерского состава, пока неизвестно, однако есть информация, что режиссер уже набирает команду и ищет заброшенные здания. В связи с этим фанаты предполагают, что, возможно, фильм окажется ужастиком.
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