Полеты на пушечном ядре и на аэроплане

Первая из этих заметок вышла в 1936 году. Вторая — в 1938 году. А то, про что они написаны, до сих пор сохраняется в народной памяти. Первая посвящена фильму Григория Александрова «Цирк» — его, как говорится, представлять не нужно. А во второй рассказывается про аэровокзал, действовавший на Ленинградском шоссе. О нем напоминает название станции метро «Аэропорт».

Черная тайна циркачки

«С первого же кадра «Цирка» в фильме звучат нотки теплоты, глубокого человеческого чувства и остроты драматических коллизий. Диксон — типичная американская циркачка. Она плохо представляет себе разницу между Америкой и СССР. В ее танце на пушке, в ее песенке сквозь эротику проглядывает трагизм одинокой беспомощной женщины, скрывающей какую-то постыдную тайну. Ей кажется, что ее будут так же презирать, а может быть, и преследовать, как и в Америке, когда узнают, что ее ребенок — мулат. После ряда забавнейших, комических и в то же время драматических переживаний «тайна» Диксон разоблачена. Весь зал ласкает черного ребенка Такова основная сюжетная схема этого фильма об интернациональном единстве, фильма, который острым смехом борется с гнусными расистскими теориями фашистов. Диксон в исполнении засл. арт. Орловой — это образ, наделенный большой женственностью, обладающий большим лиризмом чувств. «Цирк» — веселый, оптимистический фильм, это комедия с интересными образами, замечательно показывающая новую Москву, комедия, в которой много блестящей выдумки».

Воздушное такси

«В этом году все почтово-пассажирские самолеты будут отправляться и приниматься не в Быкове, а с Центрального аэродрома на Ленинградском шоссе. Сейчас в Московском аэропорту готовятся к открытию весенней аэронавигации В гостинице аэровокзала готовятся 10 номеров. В вестибюле будут работать билетная касса, почта, телеграф, сберкасса, стол приема заказов на такси (хотя все прибывающие в Москву пассажиры будут развозиться на автобусе) Около 60 почтово-пассажирских и грузовых самолетов ежесуточно будут отправляться и прилетать в столицу. По линии с большим движением пассажиров (Москва — Симферополь, Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Новосибирск и др.) будут ежедневно отправляться по два-три самолета»