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Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
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Вышел финальный трейлер нового «Дедпула» 

Рамблер 1 час назад
В Сети появился новый трейлер второй части супергеройского фильма о персонаже комиксов "Дедпул".
Во второй части зрители продолжат наблюдать приключения главного персонажа, а также встретятся со старыми героями: здесь будет и место для красотки-жены Дедпула, таксиста Допиндера. А также покажут Сверхзвуковую Боеголовку и других героев.
Среди поклонников истории это видео уже окрестили "самым зрелищным трейлером".
Ролик опубликовала студия 20th Century Fox. В трейлере зрителям показывают, как главный герой — Дедпул — набирает себе в команду супергероев. Они решили объединиться в борьбе против мутанта Кейбла.
Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. Премьера фильма состоится 17 мая 2018 года. Запасаемся попкорном!
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