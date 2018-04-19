Вышел финальный трейлер нового «Дедпула» 

В Сети появился новый трейлер второй части супергеройского фильма о персонаже комиксов "Дедпул".
Во второй части зрители продолжат наблюдать приключения главного персонажа, а также встретятся со старыми героями: здесь будет и место для красотки-жены Дедпула, таксиста Допиндера. А также покажут Сверхзвуковую Боеголовку и других героев.
Среди поклонников истории это видео уже окрестили "самым зрелищным трейлером".
Ролик опубликовала студия 20th Century Fox. В трейлере зрителям показывают, как главный герой — Дедпул — набирает себе в команду супергероев. Они решили объединиться в борьбе против мутанта Кейбла.
Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. Премьера фильма состоится 17 мая 2018 года. Запасаемся попкорном!