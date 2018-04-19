Обзор фильма «Рэмпейдж»

Мы побывали на премьерном показе блокбастера про гигантских монстров, от которого многого не ждали. Все-таки, Брэд Пэйтон — не Гильермо дель Торо , Дуэйн «Скала» Джонсон — не толпа огромных Егерей, а по-голливудски стандартный блокбастер «Рэмпейдж» — не гиковский «Тихоокеанский рубеж» про кайдзю и даже не экранизация игры Rampage 1986 года, с которой фильм связывает только название и наличие гориллы Джорджа. Тут все гораздо проще.

«Рэмпейдж» представляет собой до зубовного скрежета традиционный блокбастер, перед сценаристом которого стояла простая задача: ввести зрителя в курс дела и побыстрее перейти к «смерть, разрушения, энтропия нарастает». Потому детально разбирать фильм, откровенно говоря, нет смысла.

Персонажей раскрывают по минимуму, так что мотивация незатейлива (герой Джонсона спасает гориллу-друга), логика уехала в отпуск (действия злодеев не то что иррациональны — они откровенно бредовы), а окружающий мир служит полигоном для проявления харизмы «Скалы» и шуточек про спаривание от его гориллы Джорджа. Потому и диалоги тут на соответствующем уровне: местами смешные, местами беспросветно тупые. Нет, мы не ругаем постановщика и сценарий, а констатируем факт: «Рэмпейдж» для детей как маленьких, так и тех, чьи первые 40 лет жизни самые тяжелые.

По-своему оно и хорошо, так как редкий блокбастер настолько честен перед зрителем. Он позиционируется как попкорновый аттракцион и является таковым, не пытаясь корчить из себя драму или триллер про злобные корпорации. Джонсон шутками и харизмой вытягивает наиболее слабые сцены, изначальная цель которых — раскрытие персонажей и «нахнетание» (да, именно так). Однако нагнетать и раскрывать нечего, потому выбор Скалы в качестве главного героя однозначно удачен.

Не менее удачен и перенос геймплея Rampage на экран. Оригинальная игра была посвящена троице героев, обернувшихся монстрами и принявшейся громить город. В фильм попала сцена втаптывания города и те же виды монстров (волк, обезьяна и рептилия), а вот людей сменили обычные животные. Плавал себе такой крокодил и никого не трогал, а тут с неба упала странная штука — и вот крокодил уже размером с крейсер. Примитивно? Да, безусловно, но какая игра — такой и фильм. Важнее, что Пейтон смог правильно раскрыть потенциал и у него не получился свой «Тихоокеанский рубеж 2», где разговоров больше, чем разрушений.

С последними в «Рэмпейдж» все отлично. Фильм почти сразу знакомит зрителя с главными звездами вечера, а затем, наращивая темп и ад, постепенно сводит монстров вместе в Чикаго, где случается масштабная драка исполинской троицы. Выглядит она эффектно и порой даже свежо, жаль, запоминающихся экшен-сцен с людьми тут, считай, нет. Одна-единственная приходится на «Скалу». Зато удался мордобой между крокодилом-переростком, бастардом Кинг-Конга и волком, чья мать грешила с дикобразом. Треть фильма они колошматят друг друга, швыряются танками, сбивают вертолеты и вообще следуют заветам пресвятой Годзиллы (не Гарета Эдвардса ). Чудненько.

Возьмите «Тихоокеанский рубеж 2», уберите из него соплежуйство Бойеги и морализаторство, замените унылых роботов на веселого Джонсона, круто взболтайте мозг и наслаждайтесь удивительно глупым, но зрелищным и честным с самим собой фильмом.