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Третьи «Мстители» могут превзойти рекорд «Звездных войн»
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Третьи «Мстители» могут превзойти рекорд «Звездных войн» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Новая кинокартина компании Walt Disney Со по вселенной Marvel «Мстители: война бесконечности» может превзойти показатель «Звездных войн: пробуждения силы» по кассовым сборам в Северной Америке в первые выходные после премьеры. Об этом сообщил «Интерфакс».
Премьера третьих «Мстителей» выйдет в прокат США 23 апреля, однако на премьерные показы уже продано билетов на 50 миллионов долларов. Многим кинотеатрам приходится вводить дополнительные сеансы, в том числе поздней ночью, чтобы удовлетворить всех кинозрителей.
45% респондентов назвали эту картину самой долгожданной премьерой года.
Прошлый рекорд посещаемости был установлен «Звездными войнами» в 2015 году. Тогда сумма кассовых сборов составила 248 миллионов долларов США.
Вместе с тем рекорд по мировым сборам в первый уик-энд «Мстителям» побить, скорее всего, не удастся, поскольку в Китае, втором по величине кинорынке мира, фильм покажут только с 11 мая, а в России прокат начнется 3 мая.
Впервые за 40 лет в столице Саудовской Аравии Эр‐Рияде состоялся публичный показ художественного фильма. Для просмотра выбрали «Черную пантеру».
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