7 интересных кинопремьер этой недели 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
На этой неделе выходит спортивная драма «Тренер» Данилы Козловского, которая обещает стать самым кассовым российским фильмом как минимум месяца. Стоит обратить внимание на «Третью волну зомби», если вы любите кино про зомби и Эллен Пейдж, на «Логово монстра», где Дэвид Теннант наконец-то играет роль настоящего маньяка, так подходящую его типажу, и на «Опасный бизнес», если соскучились по криминальным комедиям и Шарлиз Терон.
«Тренер»
Режиссерский дебют Данилы Козловского про тернистый путь к победе.
Режиссер: Данила Козловский
В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий
Духоподъемная спортивная драма с главным молодым актером нашего времени и с ним же в роли режиссера. Данила Козловский переиграл много спортсменов, но давно мечтал о роли футбольного тренера. Его собственный проект стал шансом воплотить мечту в жизнь. Амбициозный футболист Юрий Столешников промахивается с решающим голом и становится буквально отверженным. Кое-как справившись с депрессией, Юрий едет в провинцию, получив назначение на место тренера команды «Метеор», которая пока не одерживала крупных побед. С его появлением в «Метеор» вливается новая энергия.
«Титан»
Еще одна фантастическая драма про человека-амфибию.
Режиссер: Леннарт Рафф
В ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль
В далеком будущем Земля близится к гибели. Ученые полагают, что планета Титан может стать новым домом для человечества. Для исследования планеты готовят специальный отряд, членам которого вживляют ДНК существ, живущих на Титане. Постепенно те превращаются в сверхсуществ, способных почти не дышать, быстро двигаться и видеть в темноте. Превращение землян в титанян-амфибий причиняет страдания их родственникам и заставляет разочароваться в лабораторном эксперименте.
«Третья волна зомби»
Плюсик в коллекцию фильмов про зомби.
Режиссер: Дэвид Фрейн
В ролях: Эллен Пейдж, Сэм Кили, Том Вон-Лолор, Стюарт Грэхэм, Паула Малкомсон
По планете распространился ужасный вирус, люди превратились в зомби и совершали ужасные зверства. После изобретения вакцины многие зомби прошли лечение, но исцелились ли они полностью? Чаще всего вылеченные зомби не помнят о том, что с ними происходило, но в фильме Дэвида Фрейна все иначе. Исцеленные помнят все, что сделали, и сами себе кажутся не до конца нормальными. Как жить бок о бок с такими людьми? Как жить, если такой ты сам?
«Опасный бизнес»
Черная комедия с блистательной Шарлиз Терон в роли антагонистки.
Режиссер: Нэш Эдгертон
В ролях: Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон, Башир Салахуддин
Криминальная комедия, главное украшение которой Шарлиз Терон в роли развратной бизнесвумен. Гарольд — маленький менеджер в фармацевтической компании, которой заправляют два разнополых босса. Но именно ему поручают важную миссию в Мексике. Когда Гарольд видит, в какие неприятности вляпался, он понимает, что был лишь пешкой в хитроумной игре своих алчных и жестоких начальников.
«Логово монстра»
Воришки против маньяка: триллер с Дэвидом Теннантом.
Режиссер: Дин Девлин
В ролях: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс
Два приятеля подрабатывают парковщиками у элитного ресторана и обчищают дома богатых клиентов. Однажды мелкие воришки сталкиваются с преступником гораздо большего масштаба, зловещим и чертовски умным маньяком, который играет с ними, как кошка с мышками. В роли монстра — великолепный Дэвид Теннант.
«Вествуд: Панк, икона, активист»
Документальный фильм про панка и гранд-даму.
Режиссер: Лорна Такер
Вивьен Вествуд — легенда моды и хулиганка, королева панка и общественный деятель, разрушительница стереотипов и кавалер ордена Британской империи. Вествуд сейчас семьдесят семь лет, и она давно уже заслужила статус явления культуры. Режиссер-документалист Лорна Такер снимала фильм, посвященный Вествуд, четыре года, собрав в нем интервью, архивы, съемки показов мод.
«Укрась прощальное утро цветами обещания»
Трогательный мультфильм для сентиментальных душ.
Режиссеры: Мари Окада, Тосия Синохара
Полнометражное аниме про любовь и бессмертие. Девушка Макия — из рода бессмертных. Ее племя истребляют, и она вынуждена скрываться от людей. В лесу она находит маленького мальчика, о котором начинает заботиться. Любовь к нему причинит Макии много страданий, ведь она бессмертна, а ее приемный сын когда-нибудь умрет…