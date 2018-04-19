7 интересных кинопремьер этой недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

«Тренер»

Режиссерский дебют Данилы Козловского про тернистый путь к победе.

Режиссер: Данила Козловский

Духоподъемная спортивная драма с главным молодым актером нашего времени и с ним же в роли режиссера. Данила Козловский переиграл много спортсменов, но давно мечтал о роли футбольного тренера. Его собственный проект стал шансом воплотить мечту в жизнь. Амбициозный футболист Юрий Столешников промахивается с решающим голом и становится буквально отверженным. Кое-как справившись с депрессией, Юрий едет в провинцию, получив назначение на место тренера команды «Метеор», которая пока не одерживала крупных побед. С его появлением в «Метеор» вливается новая энергия.

«Титан»

Еще одна фантастическая драма про человека-амфибию.

Режиссер: Леннарт Рафф

В далеком будущем Земля близится к гибели. Ученые полагают, что планета Титан может стать новым домом для человечества. Для исследования планеты готовят специальный отряд, членам которого вживляют ДНК существ, живущих на Титане. Постепенно те превращаются в сверхсуществ, способных почти не дышать, быстро двигаться и видеть в темноте. Превращение землян в титанян-амфибий причиняет страдания их родственникам и заставляет разочароваться в лабораторном эксперименте.

«Третья волна зомби»

Плюсик в коллекцию фильмов про зомби.

Режиссер: Дэвид Фрейн

По планете распространился ужасный вирус, люди превратились в зомби и совершали ужасные зверства. После изобретения вакцины многие зомби прошли лечение, но исцелились ли они полностью? Чаще всего вылеченные зомби не помнят о том, что с ними происходило, но в фильме Дэвида Фрейна все иначе. Исцеленные помнят все, что сделали, и сами себе кажутся не до конца нормальными. Как жить бок о бок с такими людьми? Как жить, если такой ты сам?

«Опасный бизнес»

Черная комедия с блистательной Шарлиз Терон в роли антагонистки.

Криминальная комедия, главное украшение которой Шарлиз Терон в роли развратной бизнесвумен. Гарольд — маленький менеджер в фармацевтической компании, которой заправляют два разнополых босса. Но именно ему поручают важную миссию в Мексике. Когда Гарольд видит, в какие неприятности вляпался, он понимает, что был лишь пешкой в хитроумной игре своих алчных и жестоких начальников.

«Логово монстра»

Воришки против маньяка: триллер с Дэвидом Теннантом.

В ролях: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн , Жаклин Байерс

Два приятеля подрабатывают парковщиками у элитного ресторана и обчищают дома богатых клиентов. Однажды мелкие воришки сталкиваются с преступником гораздо большего масштаба, зловещим и чертовски умным маньяком, который играет с ними, как кошка с мышками. В роли монстра — великолепный Дэвид Теннант.

«Вествуд: Панк, икона, активист»

Документальный фильм про панка и гранд-даму.

Режиссер: Лорна Такер

Вивьен Вествуд — легенда моды и хулиганка, королева панка и общественный деятель, разрушительница стереотипов и кавалер ордена Британской империи. Вествуд сейчас семьдесят семь лет, и она давно уже заслужила статус явления культуры. Режиссер-документалист Лорна Такер снимала фильм, посвященный Вествуд, четыре года, собрав в нем интервью, архивы, съемки показов мод.

«Укрась прощальное утро цветами обещания»

Трогательный мультфильм для сентиментальных душ.

Полнометражное аниме про любовь и бессмертие. Девушка Макия — из рода бессмертных. Ее племя истребляют, и она вынуждена скрываться от людей. В лесу она находит маленького мальчика, о котором начинает заботиться. Любовь к нему причинит Макии много страданий, ведь она бессмертна, а ее приемный сын когда-нибудь умрет…