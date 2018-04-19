Ещё
это уже было в «Симпсонах»?
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Ещё

это уже было в «Симпсонах»? 

RT на русском 1 час назад
19 апреля 1987 года на экраны вышел первый эпизод «Симпсонов». Мультсериал стал самым длинным в истории — на сегодняшний день он состоит из 29 сезонов, и недавно было объявлено о работе над его продолжением. В «Симпсонах» сатирически показана жизнь американского среднего класса, социальные и культурные стереотипы и политика. Множество важных мировых событий, так или иначе, отразились в сериале, а кое-что даже было предсказано. Попробуйте угадать, о каких событиях упоминалось в «Симпсонах», а о каких нет.
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