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Михалков рассказал об отношении к российским фильмам в других странах
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Михалков рассказал об отношении к российским фильмам в других странах 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Режиссёр Никита Михалков высказал своё мнение по поводу того, как воспринимают российский кинематограф в других странах.
«Надо для себя понять, задать вопрос и ответить, хочет ли мир радоваться нам вообще. Посмотрите какие картины получают призы на фестивалях. Миру не хочется радоваться за нас. Так устроено время сегодняшнее», — сказал он.
Михалков добавил, что увидел то, как относятся к российским кинокартинам в США лично на примере фильма «Сибирский цирюльник», когда попросил актёра Кевина Костнера написать ему своё мнение и указать какие-то правки, которые можно было сделать.
«Он мне прислал свои поправки, соображения. Редактура Госкино 1972 года — это дети (на фоне правок Костнера. — RT)», — заявил он  По его словам, это больше относится в внутренней самоцензуре.
«Если говорить об интересе к нашему кино, то я не могу похвастаться, что нас хотят видеть такими, какими мы хотели бы, чтобы нас видели… Мы должны понимать, что нет тенденции к тому, чтобы «Летят журавли» получили приз в Каннах, это нереально», — заключил он.
Ранее Михалков заявил, что не приемлет скандалы с домогательствами.
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