Документальное кино: взгляд через восемь горных хребтов и восемь морей

Документальная программа ММКФ представлена традиционным конкурсом и внеконкурсной «Свободной мыслью» — своеобразной площадкой, где на языке документалистики происходит обсуждение проблем, волнующих все человечество: политика, миграция, интернет-зависимость, социальная защищенность.

Изначально мы договорились, что будем включать в документальные программы картины максимально зрительские. В нынешнем году в этом конкурсе картин меньше, чем обычно, — семь, — рассказывает куратор программ Григорий Либергал. — Но зато мы представляем интереснейшие фильмы мастеров современности.

Это швейцарско-российская лента Кристиана Фрая и Максима Арбугаева ≪Генезис 2.0≫. Она про то, как на островах в Северном Ледовитом океане охотники, ищущие бивни мамонтов, наткнулись на хорошо сохранившуюся тушу. Есть уникальная картина сербского ≪хулигана≫ Бориса Митича ≪Похвальное слово ничему≫.

Режиссер Митич считает, что ≪ничто≫ — очень предприимчивый персонаж! Он, устав от непонимания, пускается в путешествие через восемь горных хребтов и восемь морей. И по дороге комментирует все, что видит: наблюдает за жизнью, политикой, отношениями. Картину снимали 62 оператора-документалиста по всему миру. В результате получилось радостное полотно, в котором сочетаются банальности, глубокие откровения, поэтические наблюдения.

В конкурсе документального кино есть немецкая картина, стремительно набирающая известность, — ≪Чистильщики≫, посвященная одной из самых главных тем современности — цензуре интернета.

— Есть ли эта цензура? — размышляет Григорий Либергал. — И если есть, то кем осуществляется? Режиссеры Ганс Блок и Мориц Ризевик выводят на сцену теневую индустрию ≪цифровой уборки≫. В фильме зритель знакомится с людьми из разных стран, для которых цензура в интернете оказывает большое влияние. Это одна из самых интересных документальных картин в мире в этом году, — продолжает куратор программы. — А еще мы включили в конкурс корейскую картину ≪Старый морпех≫ Чина Моенга. Его лента рассказывает о бывшем морпехе, который научился хорошо нырять в Северной Корее. Но однажды предпринял рискованное путешествие и оказался с семьей в Корее Южной…

Есть тут и отличная итальянская экспериментальная картина Джузеппе Каррьери ≪Ханна≫ про судьбы четырех девочек в разных уголках земли, носящих это имя.

Канадская картина ≪Мания≫ режиссера Калины Бертен, представленная на фестиваля, — попытка осмыслить наследственное психическое заболевание, которое разрушает жизнь ее родных.

Ну и, наконец, седьмым фильмом докконкурса является польская лента ≪Хуго≫ Войцеха Климала —это картина о мужестве отказаться от стереотипов.

Что касается внеконкурсной программы ≪Свободная мысль≫, то она включает в себя не доступные российскому зрителю шедевры мирового доккино.

Мы хотим показать все главные ленты минувшего года, выигрывавшие фестивали.