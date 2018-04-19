Праздник для гурманов

Я предложил бы в этом году обратить особое внимание на внеконкурсную программу ≪Спектр≫, где собраны картины, которые по разным причинам не смогли попасть в основной конкурс. Но это также абсолютно новые работы и мировые премьеры.

Из-за переноса сроков фестиваля и нашего отсутствия на рынке в Каннах мы опасались, что не сможем достойно сформировать конкурс. Но интересных предложений оказалось с избытком. Причем на первом этапе мы дали слабину, хотя и отбирали безусловно достойные ленты.

Но вот если бы знали, какие ленты появятся позже, то действовали бы иначе. В ≪Спектре≫ немало ярких, порой провокационных работ, которые несомненно вызовут дискуссию у зрителя. Здесь представлены и дебюты: ≪Солдаты. История из Ферментари≫ Иваны Младенович, ≪Выходной≫ Изабеллы Эклеф и картины из регионов, чьи кинематографисты, увы, все реже становятся гостями на ММКФ. Например, ≪Гранатовый сад≫ азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа. Здесь представлены и необычные работы признанных мастеров, это фильм Сержа Бозона ≪Миссис Хайд≫ с неподражаемой Изабель Юппер , новейшие артхаусные премьеры: ≪Земля≫ Бабака Джалали, картина набирающего силу итальянского дуэта Маттео Ботруньо и Даниэле Колуччини ≪Недуг≫.

Что касается авторских внеконкурсных программ, то они тоже хорошо известны искушенным киноманам. Это ≪8. фильмов≫ Петра Шепотинника, всегда вызывающая повышенный интерес. В ней, в частности, скандальные, не удостоенные ни единой премии на недавнем Берлинале две блистательные немецкие ленты —≪Между стеллажей≫ добродушного бытописателя, сентиментального романтика Томаса Штубера , и картина ≪Моего брата зовут Роберт и он идиот≫ саркастичного философа Филиппа Гренинга.