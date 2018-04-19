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Праздник для гурманов
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Праздник для гурманов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Я предложил бы в этом году обратить особое внимание на внеконкурсную программу ≪Спектр≫, где собраны картины, которые по разным причинам не смогли попасть в основной конкурс. Но это также абсолютно новые работы и мировые премьеры.
Из-за переноса сроков фестиваля и нашего отсутствия на рынке в Каннах мы опасались, что не сможем достойно сформировать конкурс. Но интересных предложений оказалось с избытком. Причем на первом этапе мы дали слабину, хотя и отбирали безусловно достойные ленты.
Но вот если бы знали, какие ленты появятся позже, то действовали бы иначе. В ≪Спектре≫ немало ярких, порой провокационных работ, которые несомненно вызовут дискуссию у зрителя. Здесь представлены и дебюты: ≪Солдаты. История из Ферментари≫ Иваны Младенович, ≪Выходной≫ Изабеллы Эклеф и картины из регионов, чьи кинематографисты, увы, все реже становятся гостями на ММКФ. Например, ≪Гранатовый сад≫ азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа. Здесь представлены и необычные работы признанных мастеров, это фильм Сержа Бозона ≪Миссис Хайд≫ с неподражаемой Изабель Юппер, новейшие артхаусные премьеры: ≪Земля≫ Бабака Джалали, картина набирающего силу итальянского дуэта Маттео Ботруньо и Даниэле Колуччини ≪Недуг≫.
Что касается авторских внеконкурсных программ, то они тоже хорошо известны искушенным киноманам. Это ≪8. фильмов≫ Петра Шепотинника, всегда вызывающая повышенный интерес. В ней, в частности, скандальные, не удостоенные ни единой премии на недавнем Берлинале две блистательные немецкие ленты —≪Между стеллажей≫ добродушного бытописателя, сентиментального романтика Томаса Штубера, и картина ≪Моего брата зовут Роберт и он идиот≫ саркастичного философа Филиппа Гренинга.
Любопытна и авторская программа ≪Фильмы, которых здесь не было≫ нашего коллеги Стаса Тыркина, фильм, ставший сенсацией и потрясший Берлинале, румынки Адины Пинтилие под названием ≪Не прикасайся ко мне≫. Сегодня в названии программы ключевую роль играет слово ≪здесь≫ — большинству из показанных нами лент не грозит выход в отечественный прокат. Ну и моя программа ≪Эйфория сопротивления≫, где собраны картины, герои которых яростно противостоят той реальности, которая хочет их сломать и подчинить. А на это требуется особое мужество.
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