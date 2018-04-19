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Киноманов зовут на спецпоказ фильма «Полосатый рейс»
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Киноманов зовут на спецпоказ фильма «Полосатый рейс» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Киноманов 24 апреля зовут на специальный показ легендарного советского фильма «Полосатый рейс». Он состоится в кинотеатре «Иллюзион».
Прийти на сеанс смогут слабослышащие и слабовидящие люди. Специально для них фильм покажут на экране с тифлокомментированием и сурдосубтитрами.
— В залах нашего кинотеатра активно вводится тифлокомментирование для людей с ограниченными возможностями. Это позволяет значительно увеличить аудиторию, — рассказала администратор учреждения Анастасия Малышева.
Она отметила, что такие показы чаще всего бывают бесплатными.
Мероприятие начнется в 14.00 и пройдет по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15. Вход свободный. Пртиглашаются все желающие.
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