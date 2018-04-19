Киноманов зовут на спецпоказ фильма «Полосатый рейс»

Киноманов 24 апреля зовут на специальный показ легендарного советского фильма «Полосатый рейс». Он состоится в кинотеатре «Иллюзион».

Прийти на сеанс смогут слабослышащие и слабовидящие люди. Специально для них фильм покажут на экране с тифлокомментированием и сурдосубтитрами.

— В залах нашего кинотеатра активно вводится тифлокомментирование для людей с ограниченными возможностями. Это позволяет значительно увеличить аудиторию, — рассказала администратор учреждения Анастасия Малышева

Она отметила, что такие показы чаще всего бывают бесплатными.

Мероприятие начнется в 14.00 и пройдет по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15. Вход свободный. Пртиглашаются все желающие.