Открытия: погоду диктует Восток

Если говорить о тенденциях этого года в отечественном кинематографе, то ситуация тут сильно изменилась: появилась целая волна коммерческих фильмов, пользующихся спросом, в том числе спортивных. Но я не скажу, что это как-то особенно отразилось на программе ММКФ, потому что мы занимаемся вещами, связанными прежде всего с художественными тенденциями.

А из художественных тенденций я бы отметил заметный рост интереса к сотрудничеству с кинематографиями бывших союзных республик юго-восточной Европы и к совместному производству, которое нас еще, надеюсь, ждет впереди. Это отрадно, поскольку последние годы наши встречи проходили во взаимных упреках. Фильмы союзных республик в этом году широко представлены как в конкурсной программе, так и вне ее. Сегодня союзные кинематографии нуждаются в нашей поддержке, а мы нуждаемся в общении с ними.

Что касается международного сотрудничества, то тут мы представляем все основные кинематографии мира — Франции, Италии, Бельгии, США, Португалии, Бразилии, Норвегии, Аргентины, Канады. Я занимался в первую очередь Юго-Восточной Азией, Кореей, Китаем. У нас на ММКФ в этом году мощно представлена ШриЛанка, фильмы которой совсем не известны в России. А меж тем первый фильм на сингальском языке — ≪Королевское приключение≫ — был снят еще в 1925 году.