Ещё
Открытия: погоду диктует Восток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытия: погоду диктует Восток 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Если говорить о тенденциях этого года в отечественном кинематографе, то ситуация тут сильно изменилась: появилась целая волна коммерческих фильмов, пользующихся спросом, в том числе спортивных. Но я не скажу, что это как-то особенно отразилось на программе ММКФ, потому что мы занимаемся вещами, связанными прежде всего с художественными тенденциями.
А из художественных тенденций я бы отметил заметный рост интереса к сотрудничеству с кинематографиями бывших союзных республик юго-восточной Европы и к совместному производству, которое нас еще, надеюсь, ждет впереди. Это отрадно, поскольку последние годы наши встречи проходили во взаимных упреках. Фильмы союзных республик в этом году широко представлены как в конкурсной программе, так и вне ее. Сегодня союзные кинематографии нуждаются в нашей поддержке, а мы нуждаемся в общении с ними.
Что касается международного сотрудничества, то тут мы представляем все основные кинематографии мира — Франции, Италии, Бельгии, США, Португалии, Бразилии, Норвегии, Аргентины, Канады. Я занимался в первую очередь Юго-Восточной Азией, Кореей, Китаем. У нас на ММКФ в этом году мощно представлена ШриЛанка, фильмы которой совсем не известны в России. А меж тем первый фильм на сингальском языке — ≪Королевское приключение≫ — был снят еще в 1925 году.
Впервые в основном конкурсе появился и новозеландский фильм ≪Заблудшие≫ Дастина Финили, причем это будет мировая премьера. Я много лет мечтал сделать на ММКФ ретроспективу картин Брюса Ли. Не получалось. А в этот раз мы увидим его фильмы. Человек-миф, он был мастером восточных единоборств, бойцом кунг-фу, философом, но также и деятелем кино: актером, режиссером, постановщиком боевых сцен. И именно Брюс Ли — кинорежиссер дал жизнь Брюсу Ли — мифу. Так что географический размах 40-го Московского фестиваля не меньше, чем в советское время, а может быть, даже и больше. Это очень важно, потому что сегодня наиболее интенсивно кино развивается именно в юго-восточных регионах, а отнюдь не в Европе, где заметны, увы, признаки стагнации, застоя, однообразия. И где все труднее, на мой взгляд, отбирать сегодня по-настоящему качественные фильмы.
Вечерняя Москва: последние новости
Полеты на пушечном ядре и на аэроплане Черно-белая классика и дебют Данилы Козловского: какие фильмы стоит посмотреть в выходные Юрий Яковлев. К юбилею любимого «Ипполита»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»90
Пропавшие красавицы нашего кино3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»20
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение