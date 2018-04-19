Открытия: погоду диктует Восток 

Если говорить о тенденциях этого года в отечественном кинематографе, то ситуация тут сильно изменилась: появилась целая волна коммерческих фильмов, пользующихся спросом, в том числе спортивных. Но я не скажу, что это как-то особенно отразилось на программе ММКФ, потому что мы занимаемся вещами, связанными прежде всего с художественными тенденциями.
А из художественных тенденций я бы отметил заметный рост интереса к сотрудничеству с кинематографиями бывших союзных республик юго-восточной Европы и к совместному производству, которое нас еще, надеюсь, ждет впереди. Это отрадно, поскольку последние годы наши встречи проходили во взаимных упреках. Фильмы союзных республик в этом году широко представлены как в конкурсной программе, так и вне ее. Сегодня союзные кинематографии нуждаются в нашей поддержке, а мы нуждаемся в общении с ними.
Что касается международного сотрудничества, то тут мы представляем все основные кинематографии мира — Франции, Италии, Бельгии, США, Португалии, Бразилии, Норвегии, Аргентины, Канады. Я занимался в первую очередь Юго-Восточной Азией, Кореей, Китаем. У нас на ММКФ в этом году мощно представлена ШриЛанка, фильмы которой совсем не известны в России. А меж тем первый фильм на сингальском языке — ≪Королевское приключение≫ — был снят еще в 1925 году.
Впервые в основном конкурсе появился и новозеландский фильм ≪Заблудшие≫ Дастина Финили, причем это будет мировая премьера. Я много лет мечтал сделать на ММКФ ретроспективу картин Брюса Ли. Не получалось. А в этот раз мы увидим его фильмы. Человек-миф, он был мастером восточных единоборств, бойцом кунг-фу, философом, но также и деятелем кино: актером, режиссером, постановщиком боевых сцен. И именно Брюс Ли — кинорежиссер дал жизнь Брюсу Ли — мифу. Так что географический размах 40-го Московского фестиваля не меньше, чем в советское время, а может быть, даже и больше. Это очень важно, потому что сегодня наиболее интенсивно кино развивается именно в юго-восточных регионах, а отнюдь не в Европе, где заметны, увы, признаки стагнации, застоя, однообразия. И где все труднее, на мой взгляд, отбирать сегодня по-настоящему качественные фильмы.