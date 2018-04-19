Netflix закрыл сериал по мотивам российского фильма «Майор» после первого сезона 

Однако телешоу «Семь секунд» собираются выдвинуть на «Эмми».
Netflix отменил сериал «Семь секунд», основанный на картине Юрия Быкова «Майор», через два месяца после премьеры. Телешоу задумывалось как антология, а шоураннером выступала Вина Суд, автор сериала The Killing («Преступление»).
По сюжету, двое белых полицейских сбивают темнокожего юношу и пытаются скрыть происшествие. Тем не менее событие придают огласке, что приводит к крупным общественным демонстрациям и становится причиной личных проблем преступников.
Премьера сериала состоялась 23 февраля. Телешоу получило смешанные отзывы критиков — рейтинг «Семи секунд» на Rotten Tomatoes составляет 77%. Зрители оценили телевизионную драму на 84 балла из 100.
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