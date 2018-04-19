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Netflix закрыл сериал по мотивам российского фильма «Майор» после первого сезона
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Netflix закрыл сериал по мотивам российского фильма «Майор» после первого сезона 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Однако телешоу «Семь секунд» собираются выдвинуть на «Эмми».
Netflix отменил сериал «Семь секунд», основанный на картине Юрия Быкова «Майор», через два месяца после премьеры. Телешоу задумывалось как антология, а шоураннером выступала Вина Суд, автор сериала The Killing («Преступление»).
По сюжету, двое белых полицейских сбивают темнокожего юношу и пытаются скрыть происшествие. Тем не менее событие придают огласке, что приводит к крупным общественным демонстрациям и становится причиной личных проблем преступников.
Премьера сериала состоялась 23 февраля. Телешоу получило смешанные отзывы критиков — рейтинг «Семи секунд» на Rotten Tomatoes составляет 77%. Зрители оценили телевизионную драму на 84 балла из 100.
#семьсекунд #сериалы #netflix
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