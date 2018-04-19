Классики и экспериментаторы охотятся за «Святым Георгием»

Основной игровой конкурс представлен на фестивале 16 полнометражными картинами, три из которых — российские, о чем рассказал режиссер и PR-директор ММКФ Петр Шепотинник

— Петр Георгиевич, как сказалось изменение сроков проведения фестиваля на формировании его конкурсной программы?

— Между членами отборочной комиссии возникли споры: количество интересных предложений неожиданно превысило допустимые рамки фестиваля.

— ММКФ всегда уделял большое внимание фильму-открытию. Чем будете удивлять?

— Им станет итальянская картина Ферзана Озпетека ≪Неаполь под пеленой≫. Его новая работа — довольно рискованная и любопытная, содержит мистические и эротические элементы. В конкурсе есть и еще одна итальянская лента, Роберта Торре, ≪Ричард спускается в ад≫. Это панк-рок-опера, снятая по мотивам шекспировских трагедий. В ней поет знаменитый Массимо Раньери, победитель Сан-Ремо. Надеемся, что он к нам приедет.

— В конкурсе в этот раз достойно представлены кинематографии союзных республик…

— Некоторые из них переживают второе рождение. Особенно это касается кинематографии Узбекистана, которая представлена лентой ≪Стойкость≫ Рашида Маликова. А Казахстан удивит фильмом ≪Ночной бог≫ Адильхана Ержанова , обладателя награды NETPAC Роттердама. Норвегию в конкурсе представляет ≪12-й человек≫ Харальда Цварта . Это драматичная история, от которой невозможно оторваться. Практически ≪Повесть о настоящем человеке≫. ≪Год Леона≫ Мерседес Лаборде —европейская премьера аргентинского кино, очень современного, психологичного, делающего акцент на женских образах. ≪Воспоминания о солдате≫ Кима Джэхана —перечеркивают наши расхожие представлением о кино Республики Корея. Сделанный по классическим лекалам, на историческом материале португальский ≪Гнев≫ Сержиу Трефо —черно-белый, в нем чувствуется дыхание больших мастеров. Прекрасная психологическая драма Яниса Нордса ≪С пеной у рта≫ (Латвия, Польша, Литва) покоряет великолепной работой актеров и животных. Тему животных продолжает и французско-бельгийская комедия Антони Кордье ≪Гаспар едет на свадьбу≫, сюжет которой частично разворачивается в зоопарке. Но героями фильма, конечно, являются люди, очень странные в своем поведении.

— В нашем мире не так много стран, фильмы которых никогда не были на ММКФ. Новая Зеландия — одна из них?

— Да, и в этом году в конкурсе будут ≪Заблудшие≫ новозеландского режиссера Дастина Финили. Обращает на себя внимание и американская картина ≪Офелия≫ Клер Маккарти. Ну, и наконец, Мурат Дюзгюноглу (Турция), который несколько лет назад снял фильм ≪Почему я не Тарковский?≫ и выдвинул на конкурс ММКФ свой фильм ≪Халеф≫.

— Ну а чем порадует Россия?