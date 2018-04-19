Вышел финальный трейлер «Дедпула 2»

На официальном русскоязычном канале студии «20 Век Фокс» в YouTube опубликован финальный трейлер «Дедпула 2». В ролике наш друг «Мертвый Бассейн» просит Таноса аннигилироваться (актер Джош Бролин играет Таноса в фильме «Мстители: Война Бесконечности» и Кэйбла в «Дедпуле 2») и знакомит зрителей со всеми членами своей команды. А еще он мастерски отбивает пули.

Единственный и неповторимый болтливый наемник — вернулся! Еще более масштабный, еще более разрушительный и даже еще более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.

«Дедпул 2» выйдет в прокат 17 мая.